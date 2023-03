Edge es uno de los más exitosos y veteranos actualmente en la WWE, la elección perfecta para cualquier luchador que busque consejo. Solo nos podemos imaginar lo que Carmelo Hayes y Mustafa Ali pueden sentir conversando con el miembro del Salón de la Fama. Aunque gracias a él sí que tenemos acceso a esas conversaciones pues de ello estuvo hablando recientemente en After The Bell.

> Edge, aconsejando al talento joven de la WWE

“Este es mi primer amor, siempre lo ha sido y siempre lo será. Amo actuar, no tanto como amo ser un luchador y actuar para la WWE. Por alguna razón, realmente no puedes explicarlo. Simplemente está ahí y estás enganchado. Después de nueve años, para recuperarlo. Tenía una lista de chicos a los que les decía: ‘Me encantaría trabajar con algunas de estas personas, y si puedo ayudar a algunas personas en el camino’, para empujarlos hacia el futuro. He podido marcar muchos de esos nombres en la lista, y muchos de esos nombres no necesitan mi ayuda, pero si pueden encontrar algo, genial. Más que nada, siento la tutoría en el vestuario. El vestuario sabe que soy un tipo al que pueden acudir. No estoy secuestrado en mi propio vestuario.

“Me expongo para decir: ‘si estás pensando en algo, solo ven a preguntarme’. Luego dependerá de ti decidir si quieres hacerlo después de preguntarme. Estábamos sentados allí el otro día con Carmelo (Hayes) y (Mustafa) Ali, nos sentamos y hablamos durante una hora y simplemente les estuve dando mi sabiduría. Me encantó. Fue muy divertido y agradable ver a estos muchachos en esa etapa de sus carreras. Recuerdo estar en esa etapa y no saber qué hacer. ¿Cómo hago que esto funcione aquí? Podía luchar y hacer movimientos, pero eso no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El ambiente era un poco diferente entonces. El vestuario era un montón de tipos grandes y blancos. Te obligaba a resolverlo, pero siento que, ¿por qué no intentar ofrecer una mano amiga?“.

¿Te gusta lo que está haciendo Edge actualmente en la WWE?