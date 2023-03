El Dynamite del 5 de abril verá a FTR luchando contra The Gunns por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Pero no fue sencillo para los contendientes conseguir que los campeones les dieran la oportunidad y finalmente los convencieron añadiendo la estipulación de que si pierden sus carreras en la compañía se habrán acabado. Así que quizá la semana que viene veamos el último combate de Dax Harwood y Cash Wheeler en las tierras All Elite. De lo contrario, los veremos recuperando el título que tuvieron durante 63 días en 2020. De esta arriesgada apuesta que están realizando tanto él como su mejor amigo estuvo hablando recientemente Harwood en su podcast.

Next Wednesday, 4/5@UBSArena NY

Wednesday Night #AEWDynamite

Live on @TBSNetwork AEW World Tag Team Championship

Titles vs AEW Careers The Gunns vs FTR Next Wednesday in New York, the Gunns will defend their world titles vs. FTR, who will leave AEW if they don't win the belts pic.twitter.com/wIFUrkLxzH — Tony Khan (@TonyKhan) March 28, 2023

> La carrera de FTR, en juego ante The Gunns

“Supongo que en kayfabe y en la vida real, es uno de esos momentos en los que está llegando a buen término, está llegando. Por primera vez en la historia, arriesgamos nuestras carreras en un combate de lucha libre. [Eso] me permite mirar hacia atrás y decir, está bien, si vamos a dejar AEW, pienso en lo que hemos hecho y las cosas que hemos logrado y cuánto le hemos dado a la lucha libre profesional, pero también, miro hacia atrás a lo que la lucha libre profesional me ha dado. Este año será mi 19º año en la lucha libre profesional, y miro hacia atrás a mi mi primer combate. Tuve mi primer combate el 13 de agosto de 2004. Fuera de una vieja gasolinera de mi*rda. En ese momento, pensé: ‘Oh, Dios mío, lo logré. Me encanta esto. Me encanta esto, y necesito más de esto, siempre’.

“Avanzamos 19 años después, y tenemos la oportunidad de poner nuestras carreras en juego, y también tenemos la oportunidad de convertirnos en dos veces campeones de parejas de AEW. Cada vez que todo se desarrolla, y todos ven lo que va a pasar, no importa cuál sea el resultado. La mitad de la gente se enfadará y la otra mitad se alegrará. La mitad de la gente estará de acuerdo con lo que hemos decidido. La otra mitad no lo estará. Y eso está bien. Solo espero que entiendan que ponemos nuestras carreras en juego, y el resultado de eso es solo para entretener a todos los fanáticos y la lucha libre profesional“.

¿Crees que FTR vencerán a The Gunns?