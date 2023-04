MJF y los fans “sedientos de sangre” de AEW

MJF reprende tanto a fans como a luchadores de AEW por el riesgo que unos piden y otros toman. O reprendía, estaría mejor dicho, puesto que el Campeón Mundial de Peso Completo eliminó la publicación en redes sociales donde lo hacía. No es extraño, un poco como Conor McGregor, que la Sal de la Tierra diga algo polémico para después borrarlo.

Volviendo al tema que nos ocupa, no cabe duda de que la compañía Khan intenta llevar al límite semana tras semana su espectáculo. No en todos los combates, pero no tenemos más que ver el Sammy Guevara vs. Jungle Boy del último Dynamite o el Hijo del Vikingo vs. Dralístico de último Rampage. Y los cuatro siguen de una pieza, sorprendentemente.

> MJF reprende a fans y luchadores de AEW

Y ante esto, Maxwell Jacob Friedman tiene algo que decir. Considera que todos deben calmarse un poco y cuidar más su salud.

“Los fans de la lucha libre cada vez están más sedientos de sangre por estas peligrosas hazañas en el ring.

“Y los luchadores cada vez están más dispuestos a lastimarse con tal de cumplir con los deseos de esos fans.

“Luchadores, los fans no entienden que en cualquier momento podemos quedarnos paralizados del cuello para abajo o incluso morir por un movimiento tan simple como el body slam. Por cierto, a los fans que estén leyendo esto, los body slams duelen, todos los movimientos duelen.

“Van a seguir subiendo la apuesta por lo que ellos consideran que es ‘bueno’.

“Por eso, antes de que hagan algo estúpido, consideren esto: ¿que publiquen un tweet sobre vuestro ‘espectáculo’ va a pagar las facturas médicas?

“Hagan lo correcto. Entren a ese ring con la intención de ganar el combate y salir de la misma manera que entraron“.

¿Estás de acuerdo con MJF?