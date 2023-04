Darby Allin y Sammy Guevara definirán al próximo retador de MJF

Al inicio del programa de AEW Dynamite, “Jungle Boy” Jack Perry, Sammy Guevara y Darby Allin llegaron para hablar sobre el reto contra MJF por el campeonato de la empresa.

Los tres luchadores empezaron a hablar de sus otros dos rivales, dejando mucha tensión especialmente entre Jack Perry y Darby Allin. Pero los retadores se insultaron de un lado para otro.

Tras varios minutos de hablar, MJF llegó al ring para insultar a los tres luchadores que buscan su cetro.

Además, informó que habrá un torneo, donde el ganador será el retador al Campeonato de AEW en Double or Nothing. Fue así que se pactó que el primer combate del certamen, será entre Sammy Guevara y Jack Perry, mientras que Darby Allins pasará a la siguiente ronda de forma automática.

Fue así que ambos luchadores empezaron con todo, lanzándose con vuelos y ataques rápidos, aunque ambos intentaron sorprender a su rival, los dos gladiadores respondían después de recibir un castigo.

Las ganas de los dos pilares de AEW de llegar al duelo por el campeonato era tanta, que no midieron consecuencias y terminaron peleando un par de minutos en entre el público.

La lucha subió de intensidad con ambos gladiadores sacando lo mejor de su repertorio para intentar llevarse el encuentro.

Pero de forma inesperada, MJF apareció para ayudar a Sammy Guevara, a quien le había ofrecido un trato en el cual lo ayudaría a llegar a la lucha titular y le daría dinero, a cambio de que se rindiera.

Fue así, que después de golpear a Jungle Boy, éste quedo fuera de combate y recibió la cuenta de 10 para quedar eliminado.

La próxima semana, Sammy Guevara y Darby Allin se enfrentarán para definir al retador al título.

With a little assist by #AEW World Champion @The_MJF, @sammyguevara scores the win over #JungleBoy and will go on to face @DarbyAllin next week on #AEWDynamite LIVE on TBS pic.twitter.com/OIlZiwPtoQ

— All Elite Wrestling (@AEW) April 20, 2023