Komander ya firmó oficialmente con AEW

El luchador mexicano Komander ya es parte del elenco de AEW oficialmente. Esto fue confirmado por el mandamás de la empresa.

Después de su lucha de este 19 de abril en Dynamite, donde enfrentó a Jay White, pese a caer ante el integrante de Bullet Club dio un gran encuentro, con movimientos ágiles y arriesgados, los cuales han hecho a los fans reciban bien al enmascarado.

Tras este encuentro, Tony Khan informó que Komander ya firmó con AEW, y se une a la lista de mexicanos que son parte de la empresa como Bandido, Penta Zero M y Rey Fénix.

He's one of the most incredible athletes in wrestling, and after his great effort tonight on #AEWDynamite, now it's official:@KomandercrMX is ALL ELITE! pic.twitter.com/r23EAtfF4E

— Tony Khan (@TonyKhan) April 20, 2023