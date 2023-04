Jay White derrota a Komander en su debut en AEW

Jay White tuvo su primer combate en AEW enfrentando a Komander, en un combate donde ambos buscarían saca lo mejor de sus armas.

El integrante de Bullet Club Gold engañó al mexicano mostrándole un poco de “respeto”, pero en cuanto pudo comenzó a atacar con todo a su rival, sin darle oportunidad de reaccionar por unos minutos.

Pero en cuanto el enmascarado consiguió reponerse, empezó a sacar sus mejores movimientos aéreos, sorprendiendo a White. Aunque éste no iba a permitir que el de AAA se llevara el combate.

