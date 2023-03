Booker T valora el ascenso de Bron Breakker a WWE

Antes o después, Bron Breakker será ascendido al elenco principal de la WWE. Como también Carmelo Hayes. Aunque antes los dos lucharán por el Campeonato NXT en Stand and Deliver 2023. Pero volviendo a dicha cuestión, ambos parecen tenerlo todo para triunfar también en los grandes escenarios, ahora, ¿qué piensa Booker T? El miembro del Salón de la Fama estuvo hablando de ello en su podcast, The Hall of Fame. Primero, hablando de LA Knight, comentaba esto de Breakker: Pero una cosa sobre este negocio es que vas a tener un papel mediocre en algún lugar del camino, sin importar en qué te encuentres. Pero se trata de capear esa tormenta y colocarse en una posición donde, de nuevo, los fanáticos dictarán tal como estaba hablando con Bron Breakker, los fanáticos dictarán dónde estará su orden jerárquico en este negocio y yo decir eso por experiencia […]“. Y continuaba como leemos abajo:

> El ascenso de Bron Breakker a ojos de Booker T

“Bron Breakker es definitivamente un tipo que está en su propio carril en cuanto a que va a salir y hacer lo que mejor sabe hacer. Carmelo Hayes, ese muchacho tiene tanto talento y lo hace sin esfuerzo… No voy a estar presionando por ninguno de los dos, solo quiero que ambos muchachos puedan salir y montar un gran espectáculo.

“Esa es una [pregunta, qué podrá hacer Breakker en el elenco principal] dificil. Tiene que estar 100% listo… La multitud ha transformado a Bron un poco y Bron dijo en NXT, ya sabes: ‘No puedes preocuparte por los fans’… Lo único de lo que tienes que preocuparte es los fanáticos… Necesitas a los fanáticos para que sea el máximo nivel”.

¿Le ves futuro a Bron Breakker y Carmelo Hayes en el elenco principal de WWE?