Steve Maclin y Westin Blake, los hijos no olvidados

Steve Maclin y Westin Blake fueron una vez, junto a Jaxson Ryker, The Forgotten Sons en WWE. Cuando el trío se deshizo, ambos fueron temporalmente los secuaces de Baron Corbin cuando este era King of the Ring. Pero ninguno de los dos tuvo mucho éxito en la compañía y acabaron siendo despedidos. Posteriormente, se unieron ocasionalmente como Prisoners Of Society, pero cada uno tomó un camino diferente. Maclin es hoy el Campeón Mundial Impact y Blake no lucha desde septiembre; ha estado tranajando en el Performance Center.

> Steve Maclin y Westin Blake siguen siendo amigos

Sus carreras no han seguido unidas pero los dos siguen siendo muy buenos amigos, como revela Maclin en una reciente entrevsita en Fightful.

“Es mi hermano. Es mi mejor amigo. No nos ocultamos nada. Hablamos, nos enviamos mensajes, nos llamamos. Todas las mañanas lleva a los niños a la escuela, hacemos FaceTiming y chateamos. Trabajar con él es lo mejor. Es uno de los mejores trabajadores que hay. Odio que la gente no sepa eso, y algún día, con suerte, lo sabrán. Pero si no, ahora está en una posición en la que posiblemente esté entrenando al futuro de este negocio. No sé si puedo decir eso. Pero lo dije. Así que está en una posición correcta ahora, donde va a devolverle a la lucha libre de una manera diferente. ¿Quién mejor? Porque es uno de los mejores. Impecable en ese ring. No hay movimientos desperdiciados con él. Es mi hermano y trabajar con él es lo mejor. ¿Quién puede trabajar con su mejor amigo? Yo puedo trabajar con mi mejor amigo. Puedo viajar con mi mejor amigo“.

