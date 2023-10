Vince McMahon veta el regreso de CM Punk a WWE

Una semana atrás, la comunidad luchística de internet dio por hecho que CM Punk volvería a WWE en Survivor Series, revelando Dave Meltzer y Nick Hausman la existencia de negociaciones entre luchador y empresa. Asimismo, aparentes «easter eggs» apoyaban tal vía.

Pero hace 48 horas, Meltzer dio una actualización completamente alejada del reporte previo, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio.

«Lo rechazaron. La decisión fue que no. Él quería ir allí y ellos decidieron que no. A ver, siempre puede cambiar y me dijeron que no hay nada definitivo al hablar de WWE, pero por ahora es que no. Es decisión de Vince [McMahon]. Vince, Nick Khan, Paul Levesque y, obviamente, decidieron que los contras pesaban más que los pros.

«Hace unos 10 meses, hablaron otra vez y en ese punto él estaba todavía bajo contrato con AEW y me contaron que dijeron que no. Pero era fácil decir que no porque no hubieran podido contratarlo, ya que estaba bajo contrato. Pero ahora pueden y han decidido pasar.

«Esto siempre podría cambiar y se me dijo muy claro que si a WWE le va mal, saben que es un comodín que podrían tener, pero, ¿merece la pena?»