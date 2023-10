Por celebrarse en el área de Chicago, Survivor Series 2023 goza ya de una expectación especial ante la posibilidad de que allí se consuma el regreso de CM Punk a WWE, cuando entonces haya concluido su cláusula anticompetitiva que hoy día no lo desvincula completamente aún de AEW.

Horas atrás, mi compañero de SUPERLUCHAS Ricardo Rendón recogió una interesante actualización sobre el tema vía Dave Meltzer/Wrestling Observer Newsletter.

«Respecto a CM Punk, obviamente se habla mucho sobre su regreso. Ha habido rumores de que esto está sucediendo, pero los de la WWE solo han dicho que no se ha cerrado ningún acuerdo y los cercanos a Punk nos han dicho que su intención es regresar y las dos partes están en conversaciones. Uno esperaría que, si se llegara a un acuerdo así, el fin de semana de Survivor Series en Chicago fuera el momento para hacer el regreso sorpresa».

► Survivor Series y CM Punk caminarán juntos

Y ahora, es Haus of Wrestling la que refuerza tal escenario, suscribiendo lo escrito por Meltzer y descartando que CM Punk recale en NXT, al comentar recientes declaraciones de Shawn Michaels.

«Poco después del despido de Punk de AEW, Haus of Wrestlig publicó que en WWE no existía el mismo entusiasmo que cuando Cody Rhodes se convirtió en agente libre. Sin embargo, todos con los que hemos hablado estuvieron de acuerdo en que un retorno no se descartaría si se pueden hacer buenos negocios. Es más, aquellos con los que hablamos no creen que los incidentes que condujeron al despido de Punk pesarían en su contra si quisiera regresar […] Dentro de WWE se cree en estos momentos que si Punk vuelve, será en el elenco principal, cosa con la que que Michaels pareció estar de acuerdo. Una fuente en WWE me dijo que es seguro que estará en Survivor Series».

Todo esto, claro está, echaría por tierra la presunción de que Punk no necesita el dinero de la lucha libre y de que antepone sus principios a cualquier otra cosa. Y resulta curioso el manejo de los tiempos, con una celeridad pasmosa, que indicaría que el «Best in the World», incluso por encima del dinero, quiere despedirse de los rings con una imagen positiva.