Quién sabe si en futuro veremos a CM Punk sobre los rings de NXT, territorio que este nunca pisó durante sus ocho años bajo contrato con WWE (principalmente, porque la marca dorada no se creo hasta 2012, cuando Punk ya era un estelarista consolidado).

NXT no esconde sus intenciones de cobrarse su particular vendetta contra AEW y superar los ratings de los programas de la casa Élite, cosa que últimamente ha estado cerca de lograr, en buena parte por la presencia de nombres del elenco principal como Becky Lynch, Baron Corbin y Dominik Mysterio. Y sobra decir que ver a Punk compitiendo con sus antiguos empleadores rayaría lo morboso.

Una vez se agote su cláusula anticompetitiva, según sugieren las propias palabras de Punk, y si partimos de la base que no dejará la lucha libre, el «Best in the World» podría verse abocado, como expone Eric Bischoff, a tomar el último tren, tras su despido de AEW. Y este pasa por Stamford.

Hoy se ha producido la conferencia de prensa previa a NXT No Mercy, y allí, Shawn Michaels fue puesto en la tesitura de comentar la posibilidad de que CM Punk vuelva a WWE y participe en algunos shows del territorio de desarrollo. He aquí la respuesta de HBK.

«Por supuesto, lo recibiríamos con los brazos abiertos en NXT. Supongo que él probablemente querría ir al elenco principal. Siempre disfruté trabajando con Phil. No pude hacerlo mucho. Lo entendía. Digan lo que digan, había muchas similitudes entre nosotros. No te voy a mentir. Una vez estábamos en televisión, y se sacó de la cartera un autógrafo que al parecer yo le había firmado, y aún lo tenía. Siempre me ha gustado. Entiendo que es un tipo diferente y a veces puede ser difícil llevarse bien con la gente, pero probablemente por eso me gusta, porque a mí me pasa lo mismo. Obviamente, eso es cosa de la gente que decide que está por encima de mí. Es un tipo que mueve números y genera dinero. Desde el punto de vista de una compañía, esa relación riesgo-rendimiento sería algo que tendrían que considerar. Pero en cuanto a si lo tendríamos en NXT y en nuestras pantallas, ¿me tomas el pelo? Por supuesto. Pero no creo que nadie me dejara. ¿Quién no querría ese poderío de estrella? No sé, si me meto en problemas por ello, os lo haré saber».