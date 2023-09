Jim Ross: «Voy a ver la serie de Netflix ‘Wrestlers'»

Netflix acaba de estrenar una serie documental luchística titulada ‘Wrestlers’ basada en la promoción independiente Ohio Valley Wrestling. La premisa es la siguiente: narra los esfuerzos que llevan a cabo un grupo de jóvenes luchadores para ayudar a la ex estrella de wrestling Al Snow, a revertir la situación financiera de Ohio Valley Wrestling, la famosa escuela de lucha libre de Louisville (Kentucky). Una hazaña que podría convertirse en su única salida para llegar a competir en el circuito profesional.

► La serie de Netflix ‘Wrestlers’

Con toda seguridad muchos profesionales y fanáticos de la lucha libre profesional la han visto o lo están haciendo, y próximamente se unirá a ellos Jim Ross. El WWE Hall of Famer y comentarista de AEW lo confirma mientras elogia el trabajo de Al Snow en un episodio reciente de Grilling JR:

«No lo he hecho, pero he escuchado cosas realmente buenas sobre eso. Planeo verlo. No soy un gran seguidor de Netflix, en gran parte debido a mis limitaciones técnicas, pero no lo he visto. Planeo verlo. Personas en la industria de la lucha libre a las que respeto lo han visto, han visto cada episodio y han sido muy elogiosas y positivas con respecto al proyecto. Estoy contento por Al Snow y su equipo en OVW, y es algo que quiero ver, es algo que voy a ver. Estoy orgulloso de lo que Al ha logrado allí, con un presupuesto mínimo o nulo. Él lo está financiando y estoy orgulloso de él por eso. Al es un tipo inteligente, tiene un buen sentido de los negocios. Tiene toda esa experiencia a lo largo de los años, creó un personaje genial y la cabeza y todas esas cosas buenas. Planeo verlo porque he escuchado cosas excelentes sobre ello».

La verdad es que la docuserie está recibiendo críticas notablemente favorables y podría tener una segunda temporada.