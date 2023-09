Rob Van Dam: «A veces pienso en el retiro, pero…»

Con una carrera histórica o las lesiones que ha sufrido, Rob Van Dam podría haberse retirado hace años. Pero no lo ha hecho; es más, sigue luchando al máximo nivel en AEW. Ahora, ¿planea hacerlo pronto? Este fue uno de los muchos temas que se pusieron sobre la mesa durante su reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet.

► El no retiro de Rob Van Dam

«No realmente. Quiero decir, a veces se me cruza ese pensamiento. Por ejemplo, si estoy teniendo un mal día de viaje, pienso que ya terminé, odio esto, solo quiero estar en casa, los viajes son una porquería. Tengo esos momentos en mi cabeza. Pero generalmente no duran mucho. Solía pensar que me retiraría. Eso fue hace varios años, y pensé que estaba cerca de colgar las botas. Ahora, simplemente ni siquiera creo que lo haré. Creo que seré como Dory Funk Jr. y simplemente seguiré adelante, y tal vez deje de aceptar reservas.

«Pero no creo que haga un gran alarde de mi retiro porque la credibilidad de los luchadores que se retiran es tan variada de todos modos. Sabes, así que no sé. Sabu solía decir que sería genial si hiciéramos una gira de despedida y recorriéramos el mundo luchando para todas las empresas para las que hemos luchado. Pero el momento de eso no funcionó muy bien, porque él terminó antes que yo».

Y además también está pensando en volver a aparecer en WWE, pues no hace mucho hablaba de WrestleMania 40; aunque comentaba que quizá no lo llamen como castigo por su trabajo como All Elite.

«Tal vez te lo mostraría si estuviera haciendo una gira de WWE el fin de semana de WrestleMania, pero tengo buenas razones para creer que eso podría cancelarse debido a una aparición reciente que podría haber hecho, con permiso, para una compañía diferente. Ahora mismo, no siento que pueda hablar demasiado sobre eso».