¿RVD fuera de WrestleMania 40 como castigo por AEW?

«Algunos fans están diciendo que actué mal con la WWE al aparecer en AEW. Me pregunto si todos se tragarían sus palabras si revelara que tenía permiso para hacerlo. ¿O simplemente pasarían a vomitar la próxima tontería insignificante que sale de sus bocas? Sí, lo imaginaba. Mantendré esto para mí por ahora». No hace mucho, Rob Van Dam contaba que WWE le dio permiso para aparecer en AEW. ¿Por qué entonces habrían de castigarlo dejándolo sin formar parte de WrestleMania 40?

► ¿Problemas para RVD con WWE?

Cabe mencionarse que las leyendas de ECW podrían tener su hueco en The Showcase of the Immortals para dedicarles un gran momento aprovechando que el evento será en Filadelfia, la antigua sede de la compañía extrema. Y durante un episodio reciente de su pódcast, 1 Of A Kind, el veterano de las cuerdas dice que tiene motivos para creer que el McMahon Empire lo dejará fuera por trabajar en la compañía All Elite.

«Tal vez te lo mostraría si estuviera haciendo una gira de WWE el fin de semana de WrestleMania, pero tengo buenas razones para creer que eso podría cancelarse debido a una aparición reciente que podría haber hecho, con permiso, para una compañía diferente. Ahora mismo, no siento que pueda hablar demasiado sobre eso».

Aunque RVD vuelve a señalar que le dieron permiso. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? No lo aclara, al menos de momento, así que tendremos que esperar a tener más información. Mientras, recordemos que hace unos meses The Blue Meanie proponía precisamente la presencia de ECW en WrestleMania:

“Ojalá pudiera estar en ese Rumble, pero WrestleMania llegará a Filadelfia muy pronto, así que veremos si podemos tener presencia de ECW allí”.

