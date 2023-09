Nick Khan: «No tenemos más que respeto por CM Punk»

Una pregunta interesante que podríamos hacernos es si que ahora WWE integra TKO con UFC, ambas bajo Endeavor, acerca a CM Punk a la compañía luchística, dada su antigua relación también con la de artes marciales mixtas. Puede que sí. La verdad es que la posibilidad de que el Best in the World tome el camino de vuelta a la que una vez fuera su casa es la opción que más fuerza está tomando desde que abandonó AEW. Aunque en realidad todo se trata de deseos y especulaciones por el momento.

► Nick Khan habla de CM Punk

Y entre medias encontramos también ahora el punto de vista de Nick Khan, que continuará siendo el presidente de WWE. Recientemente concedió una entrevista a Marc Raimondi de ESPN, que le preguntó acerca del posible interés de la compañía luchística en volver a hacerse con los servicios de Punk:

«Escucha, solo tenemos respeto por Phil. Apreciamos su tiempo aquí. Valoramos lo que hizo y su intento de contribuir a la UFC. No son muchas las personas que pueden realmente entrar ahí y hacer lo que él hizo. Así que, cuando se trata de Phil, le deseamos nada más que lo mejor«.

Por otro lado, en cuanto a que ayer se hiciera oficial la nueva asociación, tenemos dos datos interesantes:

El presidente de la WWE, Nick Khan, recibe $15 millones , mientras que el vicepresidente ejecutivo (EVP) Kevin Dunn recibe $7 millones . El director de operaciones (COO) de la WWE, Triple H (Paul Levesque), y el director financiero (CFO) de la WWE, Frank Riddick, reciben cada uno $5 millones .

