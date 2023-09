Nick Khan explica el rol de Vince McMahon en TKO

Vince McMahon deja de ser el principal accionista mayoritario de WWE, en favor de Endeavor, quien ha hecho converger a la promotora luchística con UFC bajo una misma casa, TKO Group Holdings. Con todo, WWE y UFC seguirán operando separadamente. Sin embargo, The Chairman no va a desaparecer de la nueva ecuación pues él será el Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de la nueva asociación.

Closing the NYSE TKO style 🛎

La pregunta ahora es si la presencia a bordo del mandamás fue fundamental para alcanzar un acuerdo con Endeavor en detrimento de otras compañías. Y la respuesta se la dio Nick Khan, que se mantendrá como presidente de WWE -un cargo similar al de Dana White en UFC- a Bill Simmons.

«No creo que eso haya sido un factor decisivo en esto. Creo que Vince lo abordó como, ‘Quiero asegurarme de que todos los accionistas sean tratados de la misma manera en que yo lo soy’. Fueron los representantes de Endeavor quienes le pidieron que se quedara una vez que el proceso estaba en marcha y las ofertas se habían presentado, y todas esas cosas, por lo que ya se sentía que iba en esa dirección una vez que había múltiples ofertas. Hicieron una generosa oferta y él aceptó la posición de presidente ejecutivo de la nueva compañía».

Puede afirmarse que la era de Vince McMahon ha terminado oficialmente. Él continuará relacionado a la que durante siete décadas fue la empresa de su familia pero no solo ya no es el accionista mayoritario ni quien toma las decisiones sino que tampoco va a ser nuevamente el Director Creativo, sino que este papel seguirá en manos de Triple H.

Here’s to the next chapter, meet TKO! 💪@ufc @WWE pic.twitter.com/GlHsjExgtz

— TKO (@TKOGrp) September 12, 2023