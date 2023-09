Asuka defiende a Nia Jax tras su regreso a la WWE

«Puede que haya tenido problemas por ser auténtica. Eso es todo. A veces tienen a una oponente más pequeña a la que quieren destacar, y sienten que si Nia recibe un golpe fuerte, eso hará que esa persona pequeña destaque. […] Nuestro negocio ahora es básicamente entretenimiento, por lo que piensan que no es real. Pero para personas como Nia, es real. Fueron entrenadas y criadas de la manera correcta: para protegerse. No salgas ahí afuera y permitas que nadie te menosprecie. No hay nada de malo en hacer negocios, pero siempre hay una manera de hacerlo«. Así defendía no hace mucho Teddy Long a Nia Jax, revelando que solía coquetear con ella.

► Asuka defiende a Nia Jax

Ahora que The Irresistible Force ha vuelto a la WWE, quien la defiende es Asuka. En recientes publicaciones en X, The Empress of Tomorrow aborda la habitual crítica contra su compañera en lo relativo a que sería una persona insegura con la que compartir el cuadrilátero.

That question is rude and bullying.

You're hurting her heart with this question. Are you really a person with a heart?

If someone who has not been directly harmed by her denies her, I will fight the society for her.

If I am criticized for it, I don't care 🫵🤮 https://t.co/2N307IlkPk pic.twitter.com/G0jOkUrNJ3 — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) September 12, 2023

«Esa pregunta [si ha sido correcto por parte de WWE recuperar a Nia Jax] es grosera y acosadora. Estás lastimando su corazón con esta pregunta. ¿Realmente eres una persona con corazón? Si alguien que no ha sido directamente perjudicado por ella la niega, pelearé contra la sociedad por ella. Si soy criticada por esto, no me importa.»

Wrestlers fight knowing that there is a possibility of injury.

Kairi doesn't blame anyone for her injuries.

She is not stupid.

But are you a victim? https://t.co/KQ5fDcrfuk — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) September 12, 2023

«Los luchadores se enfrentan siendo conscientes de la posibilidad de lesionarse. Kairi [un usuario señala que Jax la lastimó luchando] no culpa a nadie por sus lesiones. Ella no es ingenua. ¿Pero tú eres una víctima?».

I broke a tooth and tore five tendons in my shoulder. I also suffered many other injuries, including knees and ankles, but that was no one's fault.

If anything, it was my own poor defense at the time.

But this is a battlefield.

I am a warrior of love 💋💗🫵😈 pic.twitter.com/Z2GL6PgyKw — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) September 13, 2023

«Me rompí un diente y desgarré cinco tendones en mi hombro. También sufrí muchas otras lesiones, incluyendo las rodillas y los tobillos, pero eso no fue culpa de nadie. Si acaso, fue mi propia mala defensa en ese momento. Pero esto es un campo de batalla. Soy una guerrera del amor».