«Tal vez necesite ser bajada un par de escalones. Creo que es increíble. Tiene mucho talento. Quiero decir, la vi cuando debutó en el roster principal. Incluso la vi en NXT. Tiene una larga lista de habilidades que puede mostrar. Realmente disfruto viéndola, especialmente cuando se enfrenta a los chicos. Ya tuve una lucha con Rhea antes, y me abrió el ojo, así que tal vez tenga que devolverle el favor. No sé, creo que tendríamos una buena pelea en el ring». Después de confirmar que volverá a luchar, Nia Jax amenazaba recientemente a Rhea Ripley.

► Teddy Long solía ​​coquetear con Nia Jax

Si la luchadora volviera a WWE, quizá volviera a coincidir con Teddy Long en uno de esos regresos eventuales del Hall of Famer a la compañía, porque ya no trabaja en ella a tiempo completo. Y es que cuando lo hacía, solía coquetear con The Irresistible Force, como revela en WrestleBinge.

«Solía coquetear con ella [Nia Jax] todo el tiempo… Es hermosa. Tiene un corazón amable. Siempre venía y bromeaba conmigo. Nia es una persona amable, pero lo que más me gusta de ella es que no se deja pisotear. Sabe cómo protegerse y la admiro por eso».

El antiguo Gerente General de SmackDown también defiende de las críticas a la ex Campeona Raw y ex Campeona de Parejas:

«Puede que haya tenido problemas por ser auténtica. Eso es todo. A veces tienen a una oponente más pequeñaa a la que quieren destacar, y sienten que si Nia recibe un golpe fuerte, eso hará que esa persona pequeña destaque. Así es como piensan a veces, pero no siempre funciona así. A veces los fanáticos no lo encuentran creíble y no lo compran. ¿Sabes a lo que me refiero? A veces los escritores no lo consideran. Nuestro negocio ahora es básicamente entretenimiento, por lo que piensan que no es real. Pero para personas como Nia, es real. Fueron entrenadas y criadas de la manera correcta: para protegerse. No salgas ahí afuera y permitas que nadie te menosprecie. No hay nada de malo en hacer negocios, pero siempre hay una manera de hacerlo«.