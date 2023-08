Nia Jax volverá: «Como Charlotte Flair y Andrade»

«Han habido algunos rumores en los últimos días sobre un posible regreso de Nia Jax a la compañía. No hemos escuchado que esté en Raw, pero al menos algunas fuentes diferentes señalaron que habían escuchado su nombre mencionado últimamente. Jax hizo un regreso de una noche en el Royal Rumble de 2023. Actualizaremos si escuchamos algo adicional». Unos días atrás, nos hacíamos eco en SUPERLUCHAS de la posibilidad de que Nia Jax vuelva a WWE después de su retorno eventual tras haber sido despedida el 4 de noviembre de 2021.

► Nia Jax volverá a luchar

No hemos tenido que esperar demasiado para ofrecer una actualización, y no de una fuente sino de la misma Irresistible Force. Durante una reciente entrevista con Sportskeeda Wrestling, la luchadora samoana confirma que va a volver a las cuerdas, y pretende tener un calendario como el de Charlotte Flair o Andrade. Quizá deberíamos aclarar que ambos no tienen uno similar y que el tiempo que han pasado fuera de WWE y AEW, respectivamente, ha tenido motivos distintos, a pesar de que hayan estado juntos, pues son pareja romántica.

«Estoy entrenando. Realizo mis entrenamientos en el cuadrilátero de D-Von Dudley, que es excelente, y también acudo al de Nattie [Natalya] y TJ [Tyson Kidd], donde realizamos ejercicios y prácticas, y tengo combates allí. De vez en cuando, también me subiré al ring, al igual que algunos de mis amigos, como Charlotte y su esposo Manny [Andrade El Ídolo]«.

Al mismo tiempo, la que fuera Campeona Raw o Campeona de Parejas comenta lo siguiente su posible futuro en WWE:

«No tengo la respuesta. En este momento, simplemente estoy pasando el rato. Disfruto estar en casa con mi familia. Tengo un nuevo sobrino y últimamente me he vuelto obsesionada con hacer Pilates. Disfruto mucho del Pilates».