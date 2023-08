Marty Jannetty contesta a quienes lo llaman «asesino»

Tras la emisión de su episodio en Dark Side of the Ring, ha vuelto la polémica al supuesto asesinato que cometió Marty Jannetty cuando tenía 14 años, del cual no hace mucho él mismo comentaba:

«LOL, es j*didamente hilarante… esta historia nunca morirá… contada 100000 veces desde 1991… orgulloso de haberla ideado… en serio… y mi otra historia importante iba a ser aún más grande, pero la policía se puso seria pensando que había un asesinato real detrás de la bolera… un niño de 14 años se estaba defendiendo de un intento de violación, no creo que eso se considere asesinato…«.

Y en medio de esa polémica hay personas que están llamándolo «asesino», a quienes el ex WWE Superstar da respuesta en su página de Facebook:

«Quiero que todos sepan que los ADORO… muchos de mis amigos siempre me dicen, ‘¿por qué estás tan enamorado de tus fans? Ya compraron un boleto’, pero para mí, ustedes no son fanáticos, son mi gente… así que… les pregunto mi gente, ¿qué les pareció el programa? Recibí 3 ofertas de programas de telerrealidad y 1 de una película, pero, para que sea una realidad, necesito saber lo que TÚ, mi familia extendida pensas… lo bueno Y lo malo… los amo.

“Bien, solo necesito entender… ¿cómo diablos puedes llamarme asesino si tenía 13 años y el tipo estaba tratando de violarme? e incluso entonces no fue intencional, se llama quitarme a este ninja de encima».

Estaremos atentos a ver qué sabemos próximamente sobre esos programas de telerrealidad y la película que menciona The Rocker. Hasta entonces, nos quedamos con estas palabras sobre aquel incidente ocurrido, o no, porque a veces ha dado a entender que no sucedió, cuando era un niño, y su mensaje de cariño a los muchos fanáticos que tiene alrededor de todo el mundo.

Prior to The Rockers’ legendary on-screen split, real life tension between Marty Jannetty and Shawn Michaels had escalated to the point of physical violence.

