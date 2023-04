Nia Jax revela su experiencia tras salir de WWE

Desde que Nia Jax fuera despedida de la WWE, no había vuelto a luchar en un ring, aunque eso cambió en la edición de este año del Royal Rumble, donde fue una de las sorpresas del evento ingresando en la posición número 30 en el Rumble femenil. Si bien no tuvo éxito en su intención de ganarlo tras ser eliminada por varias Superestrellas al mismo tiempo, la ex WWE parece haber quedado satisfecha con su sorpresivo regreso, y se mostró agradecida por el recibimiento que tuvo en aquella noche.

► Nia Jax estuvo cuidando de su sobrina recién nacida

La ex campeona Raw, Nia Jax, ha pasado un duro momento desde que salió de la WWE en noviembre de 2021, y su reciente experiencia en el Royal Rumble le ha despertado el interés de volver a ponerse las botas y luchar; sin embargo, no ha recibido oferta alguna que le llame la atención.

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, Nia Jax reveló que tuvo que tomarse un tiempo para volver a encontrarse después de salir de la WWE, y reveló lo que ha estado haciendo desde entonces.

“Afortunadamente, tengo una familia increíble y tengo grandes amigos en los que literalmente me senté durante este último año tratando de encontrarme a mí misma de nuevo. Tratando de encontrar dónde estaba Lina en todo esto porque me perdí”, dijo Jax. “Me perdí por completo y, ya sabes, todos los que están en este negocio lo saben, como si estuvieras completamente arraigado en él”.

“Entonces, cuando me despidieron por primera vez, mi hermano tuvo su primer bebé. Y así obtuve la mejor experiencia de ser su niñera. La niñera de mi sobrino. Y así lo cuidé hasta que tuvo alrededor de seis o siete meses… Literalmente volví a la iglesia, tengo a alguien con quien hablo regularmente que me ayuda a despejar mi mente de muchas cosas y me devuelve a quien yo Soy… ahora hago pilates todos los días, voy a hacer cosas a la iglesia y juego pickleball. Yo también tengo una granja.»