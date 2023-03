Desde que Nia Jax fuera despedida de la WWE, no había vuelto a los encordados, aunque eso cambió en el reciente Royal Rumble, donde fue una de las sorpresas del evento ingresando en la posición número 30 en el Rumble femenil. Si bien no tuvo éxito en su intención de ganarlo tras ser eliminada por varias Superestrellas al mismo tiempo, la ex WWE parece haber quedado satisfecha con su sorpresivo regreso.

► Nia Jax recuerda su aparición en Royal Rumble 2023

Durante una aparición reciente en un evento virtual organizada por East Coast Autograph Auctions, Nia Jax habló sobre su aparición durante el Royal Rumble femenil de este año y recordó con alegría el hecho de haber sorprendido a los fanáticos con su aparición. También admitió sentirse ansiosa antes de entrar al ring, preguntándose si los fanáticos aún la recordarían, cosa que en efecto sucedió.

“Me alegro de que esta aparición haya sido una sorpresa para todos. De hecho, estaba muy feliz de que la gente me recordara. Estaba nervioso justo antes de salir como, ¿y si nadie me recuerda? Y salí en el Rumble y es aire muerto.

Digamos que alguien estaba súper emocionado por mi regreso y prematuramente tocó mi música. Pero estaban muy contentos de que yo estuviera de vuelta. Digamos eso, pero eso es todo lo que voy a decir. Ellos (algunos fanáticos) esperaban que fuera algo más permanente… Yo casi lloro. Estaba nervioso, un manojo de nervios”.

Anteriormente se informó que el regreso de Nia Jax en el Royal Rumble fue una aparición única e incluso ahora, la ex Campeona Raw aún no ha firmado ningún tipo de contrato con WWE ni con otra empresa. Habrá que ver qué es lo que le depara a Nia Jax en el futuro.