White habla sobre posible pelea Jones vs. Lesnar

Dana White recientemente arrojó luz sobre la posibilidad de una súper pelea de peso pesado entre el ex campeón Brock Lesnar y el actual campeón Jon Jones.

Jones fue coronado recientemente como el rey de la división de peso completo luego de una victoria por sumisión en el primer round sobre Ciryl Gane en UFC 285 el fin de semana pasado. Es probable que ‘Bones’ se enfrente a Stipe Miocic a continuación, según White, y la pelea está prevista para la Semana Internacional de la Lucha en julio.

A pesar de los rumores sobre el próximo oponente de Jones, el reportero Justin Barrasso le preguntó a Dana White sobre las posibilidades de que ‘Bones’ enfrente a Brock Lesnar en una súper pelea durante una entrevista reciente. El presidente de UFC cerró cualquier posibilidad de que el enfrentamiento llegue a buen término y dijo:

“Brock y yo tenemos una gran relación, y siempre la hemos tenido, pero no creo que Brock quiera pelear más. Brock ganó mucho dinero. Llegó al UFC y ganó el título de peso completo. No le queda nada que hacer o probar. No creo que quiera hacerlo”.

Brock Lesnar irrumpió en la escena de las MMA con un nocaut técnico sobre Min Soo Kim en Dynamite!! USA antes de ser fichado por la UFC. Perdió su debut promocional por sumisión al futuro campeón de peso completo Frank Mir.

Lesnar se convirtió en la mayor atracción en el deporte poco después cuando venció a Heath Herring por decisión unánime para establecer un choque por el título de peso completo contra el veterano Randy Couture. Lesnar ganó la pelea por nocaut técnico para convertirse en el campeón de peso completo de UFC en solo su cuarta pelea de MMA.

Brock Lesnar defendió el cinturón en dos ocasiones antes de ser derrotado por Cain Velásquez en UFC 121. El ex campeón compitió dos veces durante los siguientes seis años antes de retirarse del deporte en 2016.