Francis Ngannou aborda comentarios de Dana White

Francis Ngannou habló sobre Dana White después de que el presidente de UFC afirmara que nunca regresaría a UFC después de rechazar su oferta de contrato.

Durante una entrevista con Brett Okamoto de ESPN MMA , Ngannou abordó los comentarios que White había hecho con respecto a su estado futuro con la promoción. Mencionó que no le preocupa lo que el presidente de UFC piense sobre él o su toma de decisiones.

“Oye, no me importa lo que diga Dana White. Esa fue mi decisión, no la decisión de él. Entonces, él tiene que hacer las paces con eso. Yo hice las paces, estoy bien, así que deseo que él haga lo mismo”.

El ex campeón de peso completo de UFC también habló sobre sus negociaciones para una pelea con Jon Jones y cómo la pelea no llegó a buen término. Dijo que trató de hacer que la pelea se llevara a cabo, pero sintió que el presidente de UFC la estaba usando como moneda de cambio, diciendo:

“Conoces toda la promesa o el intento, incluso la promesa del ganador entre Stipe y yo que se supone que peleará contra Jon Jones, pero nunca sucede. Entonces, hice todo lo posible para tener esa pelea… Sentí que eso era una ganga, así que mantenme, ya sabes, tal vez haga algo que no quiero solo porque quiero esa pelea. Sí, quería esa pelea pero no a cualquier precio”.

Queda por ver si Ngannou y White eventualmente harán las paces y negociarán un regreso a la promoción, ya que una pelea entre ‘The Predator’ y ‘Bones’ sigue siendo la pelea más lucrativa para él en MMA.