La ex Campeona Raw o Campeona de Parejas WWE Nia Jax fue una de las sorpresas del Royal Rumble 2023. Fue un momento curioso el verla de vuelta después de su despido en 2022 pero no tuvo una buena actuación ya que apenas duró dos minutos sobre el encordado antes de que la eliminaran. Desde entonces, no hemos tenido novedades sobre ella. No parece que haya firmado un nuevo contrato con la compañía. No aparece como Superestrella en el elenco oficial en WWE.com.

SHE'S NOT LIKE MOST GIRLS … AND SHE'S BACK!!! Nia Jax is entrant number 3️⃣0️⃣ in the Women's #RoyalRumble Match! pic.twitter.com/9s5BKpvmhP — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Nia Jax habla de Royal Rumble 2023

Aunque recientemente ella estuvo hablando de su participación en el Evento Premium en Highspots Sign It Live. “No, no lo sabía”, contestó cuando le preguntaron si sabía con un mes de antelación que iba a formar parte del combate. Por eso tuvo que darse prisa para confeccionar su atuendo: “Lo hice muy rápidamente”. También se hizo notar en el Rumble las malas palabras que soltó la samoana, aunque ella: “No me di cuenta de que estaba maldiciendo tanto”. Su madre sí que lo hizo, y ella supo que sí cuando la llamó por su nombre completo.

Continuaremos informando sobre el posible futuro de Nia Jax en la WWE a medida que tengamos más novedades. Esta fue su primera lucha desde el Raw del 20 de septiembre de 2021. Tampoco ha estado llamando mucho la atención fuera de los encordados durante este tiempo. No cabe duda de que durante años fue una Superestrella muy relevante, tanto ganando títulos, como teniendo grandes historias, y alcanzando mucha popularidad. Veremos si su carrera sigue próximamente.

¿Te gustó ver a Nia Jax en Royal Rumble 2023?