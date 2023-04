¿Por qué The Firm ha ido teniendo más comedia?

Stokely Hathaway fue quien reclutó a Lee Moriarty, Big Bill, Ethan Page y The Gunns para formar la facción The Firm que actualmente se desenvuelve en Rampage; la semana que viene los cuatro luchadores, con su mánager a su lado, enfrentarán a Matt Hardy, Jeff Hardy, Isiah Kassidy y Hook en The Firm Deletion en la Hardy Compound.

Originalmente, recordemos, ayudaron a MJF a ganar la Casino Ladder Match en All Out 2022 que lo posicionaría como rival de CM Punk, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, con la agrupación, al menos ese era el plan, junto al retador. Sin embargo, la suspensión y desaparición del Best in the World de la compañía cambió todo.

> The Firm y la comedia, una decisión consciente

Y con el paso de los meses los rudos han ido cambiando su comportamiento, liderados tanto por Hathaway como con Page, hasta hacer de la comedia una parte fundamental de sus historias. Pero esta fue una decisión consciente, no algo que sucediera sin más, según da a conocer el representante en Talk Is Jericho.

«Supongo que no lo vi de esa manera porque he estado tratando de adquirir el hábito de ver las cosas desde una perspectiva positiva. Independientemente de quién estuviera en esa posición, la idea era ir tras el campeón mundial. Tendríamos esa oportunidad. Obviamente, no resultó como la mayoría de nosotros queríamos, pero aún así fue una vía para hacer que las cosas funcionaran. Fueron unos meses difíciles para tratar de averiguar ‘¿qué es este grupo? ?’ porque no fue mi idea, no se me ocurrió el concepto. Lo único en lo que realmente influí fue el nombre. Éramos un grupo de rudos súper serios, y creo que tienes que leer a la audiencia, y tomé la decisión consciente de decir: ‘Está bien, esto no está funcionando, vayamos a la ruta de la comedia’. No estoy lleno de comedia, pero si regresas y miras, puedes ver dónde empezaron a cambiar las cosas para nosotros, y para bien«.

