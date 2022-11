Los planes para CM Punk que AEW tuvo que cancelar

¿Qué estaría haciendo actualmente CM Punk en AEW de no haberse lesionado ni haber sido suspendido después de All Out 2022? Nunca lo sabremos. Viendo la actualidad de la compañía, podríamos pensar que hubiera perdido el Campeonato Mundial de Peso Completo ante MJF en Full Gear 2022 como lo hizo Jon Moxley. Además, teniendo en cuenta la historia que tuvieron, habría sido un combate mucho más grande todavía el que de «The Devil» y «MOX» en el PPV. No obstante, había un plan para el «Best in the World» que no tenía nada que ver con esto.

► Los planes que AEW tenía para CM Punk

Al menos de acuerdo a recientes declaraciones de Stokely Hathaway, el mánager de la facción The Firm, con quien tanto MJF como Moxley tuvieron problemas durante su rivalidad, en una reciente entrevista en The Sessions with Renee Paquette. Por lo que cuenta, CM Punk iba a tener una historia con ellos porque él mismo así lo deseaba. Entendemos que uno de los integrantes iba a tener una oportunidad por el título mundial. Hathaway no da muchos detalles porque obviamente la trama no se llevó a cabo y no sabía todo lo que iba a suceder.

“Todo lo que se suponía que iba a pasar con The Firm no pasó. Volviendo a All Put, lo que sucedió inmediatamente después del pay-per-view, eso fue una gran parte de eso.

“(La persona) con la que se suponía que íbamos a rivalizar directamente ya no está en la empresa.

“Eso era algo que esperaba con ansias porque me eligieron a mano para ese papel. Solo voy a decirlo. No sé los detalles sobre las personas que eligen bandos. Solo sé que CM Punk dijo: ‘Oye, quiero trabajar con este tipo’. Eso significa mucho, independientemente de lo que haya sucedido”.

¿Tenéis ganas de que CM Punk vuelva a AEW?