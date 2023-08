Ric Flair reconoce al verdadero Jefe Tribal

Con más de mil días como Campeón Universal, Roman Reigns se ha erigido como el Jefe Tribal desde que regresara en el 2020 tras unos meses de pausa a causa del COVID-19. El dominio que ha impuesto es innegable, y muchos incluso lo han «reconocido»; sin embargo, alguien podría no estar de acuerdo con esto, a pesar de que Reigns volvió a derrotar a Jey Uso en SummerSlam en un combate tribal.

El dos veces miembro del Salón de la Fama, Ric Flair, recurrió a su cuenta de Twitter, donde publicó una imagen abrazándose con la ex superestrella de la WWE, Haku, quien estuvo activo a finales de los 80 para la compañía y luego en WCW junto a Flair a mediados y finales de los 90. The Nature Boy elogió afectuosamente a su amigo Haku como el auténtico Jefe Tribal, aludiendo en tono de broma que incluso Roman Reigns podría estar de acuerdo con este sentimiento.

The REAL Tribal Chief!

I Don’t Think @WWERomanReigns Will Argue With That! WOOOOO! pic.twitter.com/4NFgqR1EB3

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) August 11, 2023