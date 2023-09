En 2020, Bryan Danielson firmó un contrato con la WWE para ser guionista creativo; se le invitó a generar ideas junto a los demás escritores de la empresa. Esto, luego de que Vince McMahon le diera la oportunidad de tener libertad para su personaje. The American Dragon lo recordaba así: «[…] Luego, Bruce Prichard me llamó y me dijo: ‘Sé que te has ido a casa, pero, ¿te gustaría ser parte del equipo creativo de WWE y participar en las reuniones?’ Las estaban haciendo a través de Zoom, así que dije que sí. Y me encantó. Sé que mucha gente ha hablado un montón de basura a lo largo de los años de todos los guionistas creativos tras bambalinas, pero tengo que decir que, habiendo hecho ese trabajo, puedo decir que es un trabajo desagradecido. Hay muchos guionistas creativos inteligentes y divertidos».

► El talento creativo de Bryan Danielson

Más recientemente, Eric Bischoff -entonces Director Ejecutivo de SmackDown- revela en 83 Weeks que The Chairman vio mucho antes el talento creativo del luchador:

«Vince McMahon quedó muy impresionado con Bryan Danielson y su habilidad creativa. Sé que hubo algunas conversaciones, aunque no estoy seguro de cuán serias fueron en ese momento. Él me mencionó la posibilidad de traer a Bryan Danielson para que tuviera un papel muy destacado en el lado creativo de las cosas. Vince es un tipo bastante perspicaz, y se puede opinar lo que se quiera sobre él, pero creo que esto sugiere que existe un gran potencial. En mi opinión, si hay algo que va a marcar la diferencia en los próximos seis a ocho meses, será la creatividad. No será otra cosa».

En la actualidad, el luchador trabaja en AEW, donde además de tener combates también tiene su importancia en el apartado creativo. Tony Khan también lo ha sabido ver.