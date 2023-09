Becky Lynch, nueva Campeona de NXT

Becky Lynch llegó a NXT con la firme misión de conseguir el Campeonato Femenil de la marca, y para lograrlo, tenía que derrotar a Tiffany Stratton en un mano a mano para conseguir el único campeonato que le faltaba en WWE.

Stratton llegó a este combate con una gran presión, ya que estaba enfrentando a una mujer muy peligrosa que, aunque nunca fue campeona en NXT, en el elenco principal ha conseguido en varias ocasiones los campeonatos tanto de RAW como de SmackDown.

Ambas comenzaron a sacar sus armas poco a poco, pero Becky se mostró superior, inclinando la balanza a su favor e incluso burlándose de su rival.

Pronto, Stratton respondió con golpes y patadas, pero como era de esperar, The Man no iba a permitir ser superada de esa manera y contraatacó con determinación. Su rival, sin estar dispuesta a ceder, también utilizó todo lo que tenía a su alcance, no sin antes sufrir considerables golpes.

Después de varios minutos de combate, con oportunidades para ambos bandos y pareciendo que el combate podría concluir en cualquier momento, Tiffany intentó una desnucadora desde la mesa de comentaristas. Sin embargo, Becky se libró y se lanzó desde las alturas sobre la misma mesa, causando daño en el proceso.

The Man continuó presionando, incluso aplicando una Desarmadora, pero su rival logró zafarse. La campeona respondió con ferocidad, incluyendo una desnucadora, pero no pudo completar el conteo contra su oponente.

Tiffany falló un Moonsault, y Becky la atrapó con un Man-Handled Slam, llevándola al conteo y obteniendo la victoria. Así, Becky Lynch se convierte en la nueva Campeona de NXT.