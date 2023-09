Disfruten de lo que queda de 2023 con Bryan Danielson, porque todo apunta a que el veterano gladiador dejará de competir regularmente el próximo año, según prometió a su hija Birdie. Eso sí, el definitivo retiro de «The American Dragon» aún estaría lejano.

Mientras tanto, Danielson sale de un combate de 5 estrellas, su «strap match» contra Ricky Starks, para encaminarse hacia otro que seguramente también resulte memorable. Cuanto menos, sobre el papel luce cual «dream match», y así lo vende AEW.

Casi tres lustros después de la última vez que coincidieron sobre un ring, Danielson y Zack Sabre Jr. podrán dirimir sobre quién es el mejor luchador del mundo en cuanto a técnica. Primer anuncio que AEW hace para WrestleDream, su siguiente evento de pago por visión, en honor a la figura de Antonio Inoki, que veremos el 1 de octubre.

Ayer, en las postrimerías de su implicación en la tercera jornada de NJPW Road To Destruction, Zack Sabre Jr. quiso comentar la concreción de dicho «dream match». Y haciendo gala de su afilado estilo británico, el Campeón Mundial Televisivo NJPW aseguró que AEW WrestleDream supondrá la última lucha para Danielson.

«Cojon*s de dragón, Bryan Danielson. Ya era hora . He estado esperando. He estado esperando, colega. Pero no puedo imaginarme un mejor momento, un mejor lugar que WrestleDream , el 1 de octubre. Todo el evento es en honor a Antonio Inoki. No puedo imaginarme una mejor manera de honrar a Inoki-San que averiguar quién es el mejor luchador del mundo en cuanto a técnica.

