Sonny Kiss publica un comunicado por su adiós a AEW

La salida de CM Punk quizá hizo que no se hablara tanto de la suya pero Sonny Kiss también acaba de abandonar AEW. Tony Khan se expresaba así tras salir a la luz la noticia: «Realmente me ha gustado Sonny Kiss. […] Sin embargo, también he tratado de evitar despidos masivos y dejar ir a 20 o 30 personas a la vez. No puedo renovar todos los contratos en AEW, sería imposible. […] Creo que podría regresar en algún momento […]. Así que nunca sabemos qué depara el futuro para Sonny Kiss o AEW«.

► Sonny Kiss abandona AEW

Y ahora es el exAll Elite quien se pronuncia a través de un comunicado en redes sociales:

«Cuatro años viviendo mi sueño, viajando, forjando amistades duraderas, trabajando con mis héroes de la infancia y creciendo como persona ante los ojos de todos, y por supuesto, siendo parte de eventos históricos con la revolucionaria promoción de lucha libre: All Elite Wrestling (AEW). A lo largo del camino, cometí algunos errores, pero también aprendí valiosas lecciones. Estoy increíblemente agradecido por todo ello.

«En diciembre, cumpliré 30 años con 10 años de experiencia en la lucha libre. Lo emocionante es que apenas he rozado la superficie de lo que soy capaz de lograr. Siempre supe que mi trayecto en la lucha profesional no sería fácil, sin importar mis talentos. La mejor parte de todo esto es que he demostrado a personas como yo que todo es posible cuando te esfuerzas al máximo por alcanzarlo. Puede que no sea sencillo, pero sucederá. A veces, tienes que caer muy bajo para reavivar esa pasión ardiente.

«Entonces, ¿qué sigue? Soy el Concrete Rose, Sonny Kiss, y ahora soy un agente libre. Estoy MUY preparado para este próximo capítulo. Sigamos derribando barreras, rompiendo techos de cristal y haciendo que las cosas sucedan.

«¿Hacia dónde nos dirigimos a continuación?

«Con cariño, Sonny».

Now that I've had time to reflect… Please read.❤️ Thank you, #AEW. pic.twitter.com/DpLta2iJhr — Sonny Kiss (@SonnyKissXO) September 10, 2023