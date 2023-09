AEW Collision sigue siendo un buen programa sin CM Punk, y ayer, la sombra del «Best in the World» ya no recayó sobre él. A cambio, Bryan Danielson acabó robándose los focos con su promo en mitad del ring.

Antes de lanzar un reto a Zack Sabre Jr. para WrestleDream, que el británico ya ha aceptado, Danielson sugirió que este «dream match» podría ser uno de sus últimos, recordándonos cierta promesa.

«Bueno, le dije a mi hija que una vez cumpliera siete años, empezaría a ponerle fin a mi carrera. Y ahora tiene seis años. Y soy un hombre que mantiene sus promesas, especialmente a las personas que ama. Así que, adivinen, el tiempo se agota».

Allá por 2019, Danielson previó que en 2021 dejaría de competir regularmente. Y en 2021, dijo verse capaz de seguir luchando tres años más a tiempo completo. Unas palabras que casan con el discurso ofrecido anoche por el veterano.

► El retiro de Bryan Danielson, aún lejano

Ipso facto, muchos seguidores interpretaron que Danielson consumará su retiro de los rings el próximo año, pero Justin Barrasso, vía Sports Illustrated, corrobora la continuidad competitiva de «The American Dragon» más allá de 2024.

«[…] El anuncio se presta a algunas interpretaciones. Varias personas cercanas a la situación confirmaron con Sports Illustrated que Danielson se alejará de la lucha libre a tiempo completo el año que viene, aunque seguiría siendo una atracción especial para AEW».

Si Sting, ya bien entrado en la sesentena, y tras una lesión que casi pone fin a su carrera, sigue luchando ocasionalmente, ¿por qué no pensar en que Danielson pueda hacer lo mismo, al menos, hasta los 50? Tony Khan buscará por todos los medios que el último combate oficial de Danielson se dé bajo los focos de su empresa, y considerando la buena relación entre ambos, es muy probable que AEW tenga tal privilegio.