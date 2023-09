Hacen falta más luchadores en la industria luchística como Bryan Danielson y menos como CM Punk. No ya por el bien de las millonarias compañías y sus millonarios dueños, sino por el espectador que simplemente quiere ver un buen combate o un buen show.

Tal está siendo la implicación y profesionalidad de Danielson en AEW que Tony Khan, seriamente, expuso el pasado mes que dejaría la empresa en sus manos si algo le ocurriera.

«Últimamente no ha estado tan presente, ya que se está recuperando de una lesión. Pero si yo fuera atropellado por un autobús, o si en algún momento quedara incapacitado por alguna razón, la persona a la que le dije a mi padre que debería acudir es Bryan Danielson».

Y esta semana, Danielson se mostró listo para el potencial reto.

«Uno de los principios éticos en los que creo es que debes dar un paso al frente cuando es necesario hacerlo. Es interesante cuando se cruza la línea entre la vida real y la historia, pero nosotros, como el BCC [Blackpool Combat Club], como un grupo unido de amigos de verdad, tomamos en serio la responsabilidad de dar un paso al frente, ya sea en la narrativa o en la vida real. Nadie personifica esto mejor que Jon Moxley, quien siempre ha estado dispuesto a dar un paso al frente cada vez que lo hemos necesitado.» «Lo considero simplemente un modo de vida para nosotros. ‘Si nos necesitas, si algo tiene que ocurrir, Tony [Tony Khan], puedo hacerlo’. Mox dirá, ‘Yo puedo hacerlo.’ No hay nada que Tony necesite que no estemos dispuestos a hacer por él. Esto abarca desde el aspecto creativo hasta participar en la lucha [en All Out] y cualquier otra cosa».

► Bryan Danielson, ¿el golpe de efecto de AEW?

Con el adiós de CM Punk, Collision ha quedado de alguna manera huérfana, pues según los reportes conocidos, el «Best in the World» era poco menos que programador del show. Y ahora, según cierta sugerencia lanzada por Tony Khan durante la rueda de prensa posterior a All Out, Danielson podría convertirse en el nuevo líder tras bambalinas de Collision (obviando la posición de Tony Khan).

Y Kevin Sullivan, en su podcast ‘Tuesday with The Taskmaster’, hizo una curiosa valoración del devenir no sólo de Collision, sino de AEW en su totalidad con Danielson como creativo.

«Vamos a recordar esto, y no tengo problema alguno con CM Punk, es una estrella, genera dinero. Pero vamos a recordar esto y decir: ‘Es el día que dieron un vuelco a la compañía’. Porque cuando llegue Collision, y lo supongo, no debería decir que lo sé, supongo que Danielson sabrá cómo programar el show. «Estoy seguro de que no ha programado una semana, habrá programado como mínimo tres meses. Y luego, cuando haya sacado adelante el show, el primero, irá y corregirá el segundo show. Y creo que WWE debe tener cuidado. No os durmáis en los laureles, tíos. Habéis tenido un recorrido tremendo, todo os ha salido genial. Pero creo que cuando Danielson esté ahí habrá un cambio completo, y será para mejor».