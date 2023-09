AEW Collision acaba de perder a su principal estrella, CM Punk. El luchador ha sido despedido y el programa fue creado precisamente para que él lo liderara, así como también para que no coincidiera con sus detractores dentro de la compañía en Dynamite. De momento, los dos informes que hemos conocido sobre el futuro del show han sido: «Hemos escuchado que ya hubo discusiones entre AEW y WBD sobre la dirección de AEW Collision» y «Dijeron a WBD a finales de esta semana que la ligera separación de elencos acabaría».

► Bryan Danielson insinúa retiro

Ahora tenemos novedades sobre un importante cambio en Collision. En la conferencia de prensa posterior a All Out 2023, Tony Khan dijo que trabajar el sábado podría ser mejor para The American Dragon debido a su intención de pasar más tiempo con su familia y el veterano de las cuerdas se mostró de acuerdo con esa idea. Danielson sabe que su carrera está próxima a terminar, al menos como gladiador, pero unirse al elenco del nuevo programa podría alargarla un poco más. ¿Y quién no querría disfrutar más tiempo de su grandeza?

Dicho esto, ¿Danielson no sería un buen sustituto para Punk a nivel estelar? ¿No sería un buen nuevo líder de Collision? Salvando las distancias entre ambos, ¡por supuesto que sí! De hecho, Bryan es alguien que nunca causa problemas, que tiene una fantástica relación con el presidente All Elite, así como con sus compañeros de vestidor. Así que veremos si finalmente se confirma su cambio a los sábados y qué sucede a partir de entonces. De la misma manera, veremos qué ocurre a continuación con la carrera de CM Punk.