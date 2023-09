Así está la moral en AEW tras el despido de CM Punk

«He tenido algunas interacciones con él, y siempre ha sido extremadamente amable conmigo. Obviamente, cuando llegó por primera vez a AEW, fue un gran acontecimiento para nosotros y atrajo mucha atención a la compañía. A lo largo de los últimos años desde que me uní, AEW ha experimentado un asombroso crecimiento, y eso es algo realmente emocionante». Hace unos días, Adam Cole hablaba así de las veces que se encontró con CM Punk, quien acaba de ser despedido de la compañía.

► La moral en AEW

Y ahora nuevamente The Panama City Playboy habla del Best in the World, en esta ocasión -durante la conferencia de prensa después de All Out 2023, donde retuvo junto a MJF el Campeonato Mundial de Parejas ROH– para contar cuál es la moral en el vestidor All Elite.

«En lo que respecta a la atmósfera y la emoción que hemos experimentado en las últimas semanas con estos eventos, nadie lo ha pasado por alto. Una vez más, con el éxito de All In en el Estadio de Wembley y la superación de récords de asistencia en la lucha libre profesional, y este fin de semana con All Out, sabiendo que teníamos que seguirlo con un gran evento, el vestuario estaba emocionado. El vestuario estaba listo para salir al escenario y ofrecer el mejor espectáculo que pudiéramos.»

«También estamos pensando en el futuro. Hemos logrado avances significativos, y esta empresa no ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo, por lo que estamos pensando en el próximo año, dos años, cinco años, diez años, ya que todos están tan emocionados y listos para seguir adelante. En resumen, el ambiente en el vestuario es muy positivo, amigo.»