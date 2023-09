Imaginen ser directivo de Warner Bros. Discovery, instar a AEW a hacer borrón y cuenta nueva con CM Punk y que este acabe siendo despedido apenas tres meses después. Y pensar que AEW rechazó la contratación de Tessa Blanchard por considerarla conflictiva…

Aunque se trata de una de las mejores decisiones que ha tomado Tony Khan desde que dirige AEW, pues eventualmente Punk habría causado más problemas, minando la imagen de la empresa, esto traerá consecuencias negativas al producto.

Y obvio aquí el hecho de que Punk movilizara ratings y vendiera mucha mercancía. Mi análisis se centra en Collision, el programa por el que, como comenté, Warner Bros. Discovery hizo una gran apuesta con Punk de principal protagonista, concediéndole un tercer espacio televisivo en su programación, y bajo una franja horaria, los sábados noche, muy riesgosa.

Tras el despido de CM Punk, Sean Ross Sapp de Fightful informa de lo siguiente.

Mientras, Andrew Zarian parece confirmar una noticia negativa para Collision.

WBD was told late this week that the soft roster split would be ending