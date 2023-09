CM Punk fue despedido de AEW

Después de varias controversias durante su permanencia en AEW, siendo la última de ellas la pelea que tuvo con Jack Perry durante All In en Londres, la empresa ha decidido rescindir el contrato de CM Punk.

Esta decisión se tomó después de una investigación del incidente en el que se alega que ambos tuvieron una fuerte discusión que escaló a la violencia y terminó de manera desafortunada.

► Tony Khan tomó la decisión de despedir a CM Punk

Por medio de un comunicado oficial, AEW anunció que CM Punk ya no forma parte de la empresa a partir de este momento, justo un día antes de All Out en Chicago, la ciudad natal del luchador.

El comunicado de AEW señala lo siguiente:

«All Elite Wrestling (AEW) ha rescindido el contrato del luchador Phillip Brooks (CM Punk) con justa causa, con efecto inmediato. Esta terminación fue confirmada hoy por Tony Khan, CEO, Gerente General y Director Creativo de AEW. «La decisión de rescindir el contrato sigue a una investigación interna de una semana sobre el incidente ocurrido detrás del escenario en AEW – All In London el domingo 27 de agosto. Después de la investigación, el Comité de Disciplina de AEW se reunió y posteriormente consultó con asesores legales externos antes de hacer una recomendación unánime a Khan de rescindir el contrato de CM Punk con justa causa. Khan ofreció la siguiente declaración: «‘Phil desempeñó un papel importante dentro de AEW y le agradezco sus contribuciones. La terminación de sus contratos con justa causa en AEW es en última instancia mi decisión, y solo mía. Por supuesto, desearía no tener que compartir esta noticia, lo que puede ser una decepción para muchos de nuestros fanáticos. Sin embargo, estoy tomando esta decisión en el mejor interés de las muchas personas increíbles que hacen posible AEW cada semana: nuestros talentos, personal, operadores de recintos y muchos otros cuyos esfuerzos son fundamentales pero pasan desapercibidos para brindar a nuestros fanáticos grandes espectáculos en televisión y en arenas y estadios en todo el mundo'».

► Los problemas de CM Punk en AEW

Cabe recordar que es la segunda ocasión que Punk tiene un problema similar dentro de AEW, el primero fue con Kenny Omega y The Young Bucks, con quienes tuvo una pelea.

Además, ha tenido problemas con Adam Page, a quien ha tirado insultos en sus promos en plenas transmisiones en vivo.