Tom Aspinall y su deseada próxima pelea

Tom Aspinall estuvo ayer junto a la jaula para ver la dominante victoria de Ciryl Gane sobre Sergey Spivak en el UFC Fight Night 226 celebrado en París, y después dijo que estaría encantado de pelear con el ex aspirante al título de los pesos pesados la próxima vez.

«No soy un matón, ¿me entiendes?». dijo Aspinall a Mac Life. «Si no quiere pelear, no voy a intentar forzarle.

«Yo quería entrar en la jaula [tras la victoria de Gane]. La UFC no quería que entrara en la jaula. Sí, si quiere la pelea está aquí, si no quiere la pelea ya veremos. Sé que soy un mal rival para él. Creo que estilísticamente es una buena combinación para mí, pero si no quiere, lo entenderé».

Por su parte, Gane parece estar centrado en conseguir otra oportunidad por el título, por lo que si él está fuera de la foto y Aspinall no va a obtener el visto bueno para enfrentarse al ganador de la próxima pelea por el título entre Jon Jones y Stipe Miocic, ¿entonces a quién quiere Aspinall en su lugar?

«Bueno, sólo queda un tipo, ¿no? El gran ruso [Sergei Pavlovich] al que nadie quiere, y yo estoy dispuesto a aceptarlo. Estoy más que feliz de pelear con Sergei Pavlovich. Se suponía que iba a pelear con él dos veces, pero las peleas no se produjeron por la razón que fuera, y sí, hagámoslo, tío, estoy encantado de pelear con cualquiera que me acerque al título«.

Con todo esto dicho, si Aspinall pudiera elegir, lo ideal sería luchar contra Jon Jones por el título.

«Quiero pelear por el título. Sea quien sea, todos los combates que tengo por delante son difíciles. Ciryl Gane es un buen tipo, Sergei [Pavlovich] es un buen tipo, Jon Jones es un buen tipo… ¡obviamente!

«Todos son combates difíciles, y pelearé con cualquiera de ellos, o con todos. Pero no al mismo tiempo, ¡no quiero hacer eso! Sólo uno a la vez, preferiblemente Jon Jones primero, pero el orden no es importante».