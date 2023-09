Volkan Oezdemir hizo gala de su juego en el suelo en UFC Fight Night 226.

Chimaev

Oezdemir (19-7 MMA, 7-6 UFC) sometió a Bogdan Guskov (14-3 MMA, 0-1 UFC) con un estrangulamiento por detrás en la primera ronda en la tarjeta principal del sábado en el Accor Arena de París. Oezdemir da crédito a su tiempo de entrenamiento en All Star Gym en Suecia con Khamzat Chimaev, que lo llevó a su primera victoria por sumisión desde 2012.

«Lo tomé como vino, pero también puse mucho énfasis en mi suelo», dijo Oezdemir a los periodistas en la conferencia de prensa posterior a UFC Fight Night 226. «Ahora he estado entrenando en All Star para mi tercer campamento. Me siento muy bien»

«Los dos primeros campamentos fueron consecutivos. Acabo de llegar, fue como ocho semanas antes de la pelea. Así que, campamento completo, mucho volumen, de tres a cuatro entrenamientos al día, realmente duro»

«Entrenar con Khamzat fue muy duro. Luego estuve dos semanas de vacaciones, volví otra vez, otro campamento, me sentía sobreentrenado, pero luché. Pero ahora con la temporada baja, pudiendo entrenar ahora, puedo sentir la progresión, trabajar en mis técnicas, entender todos los conceptos que pueden proponer, y ahora se puede ver en mi pelea.»

Oezdemir ganó confianza al saber que si puede con la lucha de Chimaev en la sala de entrenamiento, nadie debería ponerle en apuros en un combate. Planea ayudarle en su próxima pelea contra Paulo Costa en el UFC 294 el 21 de octubre en Abu Dhabi.

«Una vez que eres capaz de proteger un derribo, simplemente levantarte contra este tipo, sabes que vas a ser capaz de hacer eso contra todos los demás», dijo Oezdemir.

«Sólo la entrada que pone, el volumen y la intensidad que trae todo el campamento, es realmente increíble. Así que, ahora que está entrenando en Abu Dhabi, también voy a estar siguiéndole durante la última fase de su campamento preparándose para su próxima pelea.»