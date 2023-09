Tony Khan: «Sentí que mi vida estaba en peligro en incidente de CM Punk en All In»

Tony Khan anunció que CM Punk fue despedido de AEW después del enfrentamiento que tuvo en All In con Jack Perry. Sin embargo, parece que la pelea entre estos luchadores fue más intensa de lo que se había declarado previamente.

Según los informes, los dos luchadores se habían enfrentado después de una acalorada discusión, pero se creía que no había pasado de un simple altercado. No obstante, las cosas aparentemente se volvieron bastante peligrosas.

Antes de iniciar AEW Collision, Khan dirigió un mensaje a los aficionados en el que proporcionó más detalles sobre esta decisión.

«Hoy tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi carrera profesional. Hoy despedí a Phil Brook s, con justa causa, debido a un incidente en el vestuario del PPV All In. Ese incidente fue lamentable y puso en peligro a las personas detrás del escenario .

Tony Khan solicitó el apoyo de la afición y aseguró que desea continuar trabajando para los fanáticos, proporcionando un evento digno, especialmente en la casa de CM Punk, Chicago, cuando presente All Out.

«Tuve que seguir esa recomendación y lamento mucho si algún fan se siente molesto por esta decisión. A pesar de ello, tendremos un gran espectáculo aquí esta noche y presentaremos un gran PPV All Out mañana en Chicago, después de un exitoso evento All In en Wembley, Inglaterra».