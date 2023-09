AEW COLLISION 2 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Daddy Ass y The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) obtuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW al vencer a The House of Black el pasado domingo en All In. Después de la celebración que tuvieron en Dynamite, donde develaron nuevos cinturones para su campeonato, se preparan para realizar su primera defensa, que será ante The Society, el nuevo equipo que han formado Daniel García, «Daddy Magic» Matt Menard y «Cool Hand Ang» Angelo Parker. La acción de AEW Collision se emite desde el United Center, en Chicago, Illinois.

Otra lucha de tríos respalda este episodio. The Outcasts (Saraya, Ruby Soho y Toni Storm) enfrentarán a Britt Baker, Hikaru Shida y Kris Statlander. ¿Podrán hacer equipo las Outcast después de los sucedido en All In.

En un adelanto de la lucha de Young Bucks y FTR vs. Bullet Club Gold en All Out, tendremos un mano a mano entre Dax Harwood y Jay White.

Además, Ricky Starks estará presente para desafiar a Ricky Steamboat a una lucha de correas en All Out.

AEW Collision 2 de septiembre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► El show previo al PPV All Out, que se realiza mañana en Chicago, Illinois, abrió con la aparición de Tony Khan para agradecer a los fans por el éxito del histórico evento de PPV denominado All In, realizado en Londres, Inglaterra, en el mítico Estadio de Fútbol de Wembley.

► Los fans abuchearon con mucha fuerza a Tony Khan, por el despido de CM Punk esta tarde.

► Luego, Tony Khan fue al grano y habló del despido de CM Punk:

Tony Khan: «Hoy tuve que hacer una de las decisiones más difíciles de mi carrera profesional. Hoy despedí a Phil Brooks, con justa causa, por un incidente en el vestidor del PPV All In. Ese incidente fue lamentable y puso en peligro a las personas tras bambalinas.

«Eso incluye a personas que ayudan a que el show ocurra semana a semana, personas inocentes del staff televisivo que nada tuvieron que ver con el problema.

«Nunca en mi vida, en más de 30 años cono fanático de lucha libre y en estos años dirigiendo los shows, nunca había sentido que mi seguridad persona y mi vida estuvieran en riesgo en un evento de lucha libre».

► Luego, se mostró una recapitulación de los mejores momentos de All In. Claro, sin destacar la lucha de Samoa Joe vs. CM Punk, que fue la que abrió el PPV.

► Tony Schiavone entrevista en el centro del ring a Ricky Starks, quien está junto a Big Bill. Starks retó a Ricky «The Dragon Steamboat a una lucha de correas.