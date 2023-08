AEW Collision: El pequeño reino de CM Punk

Desde el instante en que AEW y Tony Khan hicieron público el anuncio de AEW Collision, era evidente que ese programa giraría en torno a CM Punk, convirtiéndolo en el epicentro de todas las historias.

La presencia de CM Punk en AEW Collision ha avivado el entusiasmo de los fans. La noticia de su regreso generó revuelo, inyectando nueva energía y relevancia a AEW.

No obstante, no todo ha sido un camino de rosas. También ha llevado consigo una carga de presión y exigencias exorbitantes. Las expectativas son altas, y la posibilidad de que no las cumpla es una preocupación latente. Además, la atención centrada en Punk eclipsa a otros talentos.

► Lo positivo