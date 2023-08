Kris Statlander confiesa que extraña a Best Friends

Kris Statlander está en el mejor momento de su carrera luchística siendo la Campeona TBS de AEW. Parece ser que no va a tener un hueco en All In 2023 pero aún así va por 88 días de reinado, ha defendido el título en seis ocasiones en los tres programas All Elite y nunca antes había sido monarca en una compañía tan grande. Sin olvidar que destronó a Jade Cargill. Y cabe mencionarse que aún con ella como dueña del cinturón este tampoco aparecía habitualmente en los eventos pay-per-view, al menos en 2023.

► Kris Statlander extraña a Best Friends

Dicho esto, la reina echa de menos un elemento de su pasado, el cual era un habitual de sus luchas antes de que sufriera aquella gravísima lesión que la tuvo tantísimos meses fuera de acción. Hasta entonces, pasaba mucho tiempo con los Best Friends (Trent Beretta y Chuck Taylor) y Orange Cassidy; el Campeón Internacional es también muy amigo de ellos. Mientras hablaba recientemente con Alicia Atout, Statlander estuvo recordando aquella época y dando a conocer que extraña a los luchadores.

«La verdad es que es realmente divertido. Desearía poder contar con ellos ahí conmigo durante mis combates, como solían hacer antes, pero la mayoría del tiempo están muy ocupados, así que entiendo por qué no pueden hacerlo. Siempre es mucho más ameno tenerlos cerca y hacer cosas juntos como grupo. A veces, cuando estás soao, no tienes a nadie con quien interactuar, y puedes sentirte un poco incómoao, especialmente yo, siempre me siento muy incómoda tratando de resolver las cosas por mi cuenta. Cuando los tengo cerca, simplemente me siento mucho más cómoda, y son mis mejores amigos. Siempre tratamos de hacer muchas salidas en grupo y cosas por el estilo juntos. Somos un equipo de amistad que realmente viaja junto. Así que es muy agradable tener eso».

Los tres amigos sí estarán en All In como integrantes de la lucha Stadium Stampede.