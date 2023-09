Bryan Danielson insinúa su retiro tras All Out 2023

Bryan Danielson sustituyó a CM Punk en All Out 2023 –venció a Ricky Starks en una lucha de correas– y como el Best in the World quizá su final como luchador de AEW esté cerca. No porque vaya a ser despedido sino porque quizá The American Dragon se retire más pronto que tarde. De ello habla en la conferencia de prensa después del PPV.

The Final Countdown is reverberating throughout the United Center and the American Dragon Bryan Danielson makes his return to the ring right now!

«Me encanta ese aspecto tanto, pero también amo estar con mi familia, y asistir a los eventos me aleja de ellos. Mi pobre esposa, le dije, ‘Oye, sabes, podrían pasar cosas esta noche’, y ella miró el show esta noche con nuestros hijos. Nuestro hijo de 3 años es un maniático. Nuestra hija, que tiene 6 años, estaba aterrorizada, pero nuestro hijo Buddy lo adoraba. Decía, ‘¡Oh sí, golpea a papá más!’ Pero nuestra hija me dijo, ‘Papá, ¿vas a dejar de luchar cuando cumpla 7, ¿verdad? ¿Vas a estar en casa todos los días cuando cumpla 7?’ Es realmente difícil rechazar eso, ¿verdad?

«He tenido la gran fortuna de tener esta cosa que amo hacer, una parte importante de mi vida durante más de 23 años, pero en un momento sentí que, si no era la cosa más importante, era una de las cosas más importantes. Pero luego, nuevas cosas se volvieron importantes, como ver a mis hijos hacer lo que aman y estar ahí para ellos, y también estar ahí para mi esposa. Si alguno de ustedes es padre o madre soltero, saben que serlo es difícil, sin importar lo que hagas. Así que, todo eso para decir que tengo mucho en qué pensar.

«No quiero decir que esto sea un ‘no’, sino más bien cómo hacer que funcione, manteniendo en primer plano las cosas que encuentro importantes en mi vida. Hay rompecabezas por resolver y, a veces, las piezas no encajan. Si he tenido una buena carrera, tal vez sea hora de seguir adelante.»

Por cierto, Danielson tuvo un simpático momento en la misma conferencia, cuando casi se cae:

Bryan Danielson: "Imagine I do that strap match, then get injured falling off the stage" pic.twitter.com/KXiqcdf4ep

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) September 4, 2023