¿CM Punk buscaba que AEW lo despidiera?

Cualquiera pensaría que CM Punk estará fastidiado al haber sido despedido de AEW pues esto supondría perder su última gran oportunidad en la lucha libre profesional, al menos en una de las grandes compañías, pues si realmente tiene esa intención aún puede tener un gran futuro trabajando como independiente u en otras como IMPACT o NJPW. ¿WWE también podría entrar en la ecuación? No obstante, ¿y si fue el mismo Best in the World quien buscó que le rescindieran el contrato?

► El despido de CM Punk

No es este un tema nuevo en SUPERLUCHAS pues en ocasiones anteriores hemos hablado de esa misma posibilidad, de que Punk no estuviera contento trabajando como All Elite y quisiera que lo despidieran. Quizá así se podrían explicar algunos de sus comportamientos. Hoy volvemos al asunto a través de las recientes declaraciones de Dave Meltzer y Bryan Alvarez en Wrestling Observer Radio. Los dos escucharon que personas dentro de la empresa creen que ese era el objetivo del luchador.

«No puedo afirmarlo con certeza, ya que no puedo adentrarme en su mente, pero ciertamente hubo muchas personas que creyeron que cuando se firmó ese contrato con los Young Bucks y Page, él quería salir de alguna manera y que algo iba a suceder.»

Podríamos preguntarnos: ¿por qué CM Punk querría salir de AEW? Y responder a este interrogante apuntando que puede que no quisiera estar en un sitio donde tiene tantos detractores. O señalando que realmente no necesita la lucha libre profesional económicamente y que ya no disfrutaba luchando. Especulando con que quizá tiene otros ofrecimientos en la industria. La verdad es que a falta de más información, dejando a un lado los dimes y diretes, solo podemos jugar a las adivinanzas.