Andrade despide a CM Punk: «¡Una lucha pendiente!»

«Hoy es el día de AEW Collision. Nos vemos en unas horas, Buddy Matthews. ¡Y nos vemos en backstage CM PUNK!«. A primeros de junio, Andrade mostraba su deseo de encontrarse con CM Punk, lo cual haría unos días después. Pero ambos nunca compartirían el encordado, ni en el programa de los sábados ni en Dynamite o Rampage, o un pay-per-view. Desafortunadamente, El Ídolo va a quedarse con las ganas pues The Best in the World acaba de ser despedido y no continuarán siendo compañeros de vestidor.

► Andrade despide a CM Punk

Aún así, siempre está ahí la posibilidad de que se vean las caras en el futuro en otro sitio. Recientemente, hablábamos en SUPERLUCHAS de que Punk podría no decir adiós a la lucha libre profesional después de su salida de la compañía All Elite. Y no es un secreto que el luchador de México no siempre ha estado contento trabajando en la misma. Además, en una reciente publicación en X, Andrade dedica unas palabras para despedir al de Chicago en las que le da las gracias y señala que tienen un combate pendiente.

Thank you @CMPunk #AEWCollision I hope and we meet again but face to face in the ring. We have a pending match! 👊🏼❌ pic.twitter.com/QsAYWc22qr — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) September 4, 2023

Nadie sabe lo que deparará el futuro así que veremos si el camino de ambos guerreros se cruza próximamente. Cabe mencionarse también que probablemente el mexicano sea uno de los pocos que se despida públicamente de CM Punk después de todas las polémicas que ha protagonizado durante su breve paso por AEW. Esto no pretende cargar las tintas sobre él pero la verdad es que tanto con quienes tuvo problemas directamente como algunos con quienes no no tenían una buena opinión sobre él.

Será interesante también descubrir qué sucede con Collision después de perder a su principal estrella. Andrade seguirá siendo uno de sus líderes.