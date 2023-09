WWE, ¿una salida inviable para CM Punk?

En su primera noche como «All Elite», aquel episodio de Rampage del 20 de agosto de 2021, nadie contemplaba que CM Punk pudiera acabar saliendo de la empresa apenas dos años después. Evidentemente, tampoco el propio Punk, quien se mostró tan convencido de su futuro que quiso quemar aún más puentes con WWE.

Discurso criticado por Booker T y otras figuras de la industria, Punk poco menos que borró de su currículo los más de ocho años vividos dentro del Imperio McMahon, asegurando que por fin volvía a ser luchador profesional tras su etapa en ROH. Posteriormente, otras declaraciones lo posicionaron en la línea del resto de The Elite; no obstante, según Cody Rhodes, el espíritu de la célebre «pipebomb» de 2011 supuso el germen del primer All In.

Este pasado abril, cuando aún era una incógnita si Punk reaparecería bajo los focos de AEW, el «Best in the World» hizo una inesperada visita al show de Raw que WWE celebró en Chicago. Muchos seguidores interpretaron tal gesto como un guiño hacia la compañía, al revelarse que Punk quiso aprovechar la coyuntura para enterrar el hacha de guerra con varios nombres del gigante estadounidense; entre ellos, Triple H. Sin embargo, finalmente, Punk volvió al producto de AEW.

Aunque por poco tiempo. Tres meses después, Punk también es ya ex-AEW. Tony Khan confesó anoche haber temido por su vida, y por ende, haber decidido despedir a «The Second City Savior». La exitosa huida hacia delante de Punk ya no será. No al menos en AEW.

© All Elite Wrestling

► La fama de CM Punk

Nadie contempla que con su estatus, CM Punk, en caso de que decida seguir luchando, trabaje para una empresa de menor capacidad económica que AEW. E inevitablemente, las especulaciones sobre un regreso a WWE ya están candentes.

Sean Ross Sapp de Fightful se pronunció vía Twitter, ante la pregunta de un aficionado.

There's always a chance, but there are a lot of top people on the roster in WWE that don't want him there. https://t.co/nv0nnvuqIQ — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) September 3, 2023

«Siempre exista la posibilidad, pero hay mucha gente importante en el elenco de WWE que no lo quiere allí».

Mientras, Sapp, vía Fightful Select, expuso que, pese a aquella visita en abril, Punk guarda mala sangre con muchos nombres de relevancia de WWE.

¿Será uno de ellos Grayson Waller? Tras Payback, el australiano compartió foto con una lata de Pepsi en mano.

Jey Uso attacking me unprovoked on my own show- fire this man! pic.twitter.com/e9qvxUfr08 — Grayson Waller (@GraysonWWE) September 3, 2023