Análisis y Predicciones – AEW ALL OUT 2023

Este domingo se llevará a cabo AEW All Out 2023, el cuarto PPV del año para AEW, que se lleva a cabo solo una semana después de All In, y que cuenta con un nutrido cartel con diez encuentros programados, más los del Pre-Show. Aquí se pondrán en juego varios títulos, incluyendo la lucha por el Campeonato Internacional AEW. Durante la tarde y noche de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS

► Análisis y predicciones para AEW All Out 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW All Out 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, sin contar lo que se llevará a cabo en el Zero hour.

► Campeonato TNT: Luchasaurus vs. Darby Allin

¿Quién gana aquí? Bueno, dado que la compañía ha sido más fluida con los cambios titulares con respecto al Campeonato TNT versus los demás, no parece estar fuera del ámbito de posibilidades que Darby Allin recupere el título. Debemos tener en cuenta que esto ni siquiera se centra en Luchasarus, ya que Chrisitan Cage se ha «apoderado» del título, y probablemente esto motive a que tenga que «ganárselo» por su cuenta. Además, pocos luchadores tienen más impulso en AEW que Darby.

Predicción: Darby Allin.

► Miro vs. Powerhouse Hobbs

En muchos sentidos, la historia se escribió sola, pero con la falta general de construcción (aparte de esa promo de Hobbs) no ha podido convertirse en algo más personal o significativo. Sin embargo, lo que importa es quién gana en este caso; y es posible que Hobbs ha tenido un empujón ligeramente mejor que el inexistente que ha recibido Miro, con Hobbs posicionándose mejor para el campeonato Internacional o el campeonto TNT en el futuro.

Predicción: Powerhouse Hobbs.

► Campeonato TBS: Kris Statlander vs. Ruby Soho

Esta coincidencia no es tan aleatoria como podría pensar; Por supuesto, Soho ha tenido otras rivalidades con otras mujeres, pero Statlander se interpone en el camino para que Soho gane el título y, por supuesto, Kris no ha perdido desde que regresó para destronar a la reina de la división, Jade Cargill. Sin embargo, una cosa que sí destaca es la tendencia de Ruby a quedarse corta en los encuentros importantes, y probablemente eso no va a cambiar aquí, ya que la carrera de Kris como campeona apenas está despegando, hasta que Jade, Thunder Rosa, o alguien de ese calibre, se presenten.

Predicción: Kris Statlander

► Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita

Empecemos con Takeshita; No hay duda de que ha hecho cosas increíbles en su carrera en AEW hasta este momento, y se robó la victoria en el combate de 6 hombres de la semana pasada sobre Omega (junto con Ibushi y Page) con el Bullet Club Gold. Del otro lado está Omega, el incondicional de la compañía y ex campeón mundial, que busca recuperar su gloria y demostrar que sus mejores días aún no han quedado atrás. En muchos sentidos, Omega también está librando una batalla contra Callis, lo que limita sus posibilidades de ganar si “The Invisible Hand” permanece en el ring durante el combate. Sin embargo, es posible que Omega tiene más que demostrar en este, y aunque una victoria característica de Takeshita sobre un ex campeón mundial suena bien, es la hora de que Kenny obtenga algo en retribución tras lo ocurrido en All In.

Predicción: Kenny Omega.

► Bullet Club Gold vs. The Young Bucks y FTR

Ver unirse a dos equipos que han tenido una gran rivalidad que culminaron la trilogía el domingo pasado es un espectáculo muy interesante, por decir lo menos. Sin embargo, los Young Bucks y FTR, han tenido problemas el Bullet Club Gold, por lo que la unión tiene sentido desde el punto de vista narrativo. La verdadera pregunta es: ¿podrán coexistir y eliminar a un enemigo común, o el grupo funcional de BC Gold podrá dividir y conquistar a los equipos en el camino hacia otra gran victoria en dos domingos consecutivos?. Es posible que, dado lo que sucedió el domingo pasado y el hecho de que esta rivalidad entre FTR y Bucks puede convertirse en un Mejor de 5, y ganando aquí es la mejor manera de hacerlo.

Predicción: FTR y The Young Bucks

► Campeonato Mundial en Parejas ROH: Adam Cole y MJF vs. The Dark Order

Es una lástima que la amistad y hermandad de The Dark Order, quienes recientemente volvieron a adquirir relevancia, simplemente no sean rival para los nuevos mejores amigos en Adam Cole y MJF, y salvo lo que probablemente veamos interferencias de Roderick Strong y The Kingdom, no hay posibilidad de ver a los campeones perdiendo el títulos aquí.

Predicción: Adam Cole y MJF.

► Campeonato de la Televisión ROH: Samoa Joe vs. Shane Taylor

Shane Taylor salió victorioso en el torneo para definir al retador de Samoa Joe, y esta casualmente se da una semana después de que Joe sufriera una derrota bastante vergonzosa ante Punk después de conseguir el raro «Pepsi Plunge» desde la cuerda superior. Obviamente, Joe debería estar de mal humor después de esa derrota ante Punk hace una semana, y aunque Taylor puede dar un combate a la altura, es poco probable que derrote a Joe, ya que no existe historias reales o avenidas para ir con Taylor como campeon.

Predicción: Samoa Joe.

► Eddie Kingston y Katsuyori Shibata vs. Blackpool Combat Club

A pesar de que Orange Cassidy derrotó a Castagnoli en el Stadium Stampede de 10 hombres y, por lo tanto, debería estar en la cima para una oportunidad por el Campeonato mundial ROH, podrían sumarse Shibata o Kingston si derrotan a Castagnoli aquí. Sin embargo, dado que el BCC (y, más concretamente, Claudio) fueron los chivos expiatorios el domingo pasado, parece plausible que puedan obtener un mínimo de venganza en este caso. De todos modos, no importa quién gane o pierda, la rivalidad entre Castagnoli y Kingston continuará hasta el fin de los tiempos.

Predicción: Blackpool Combat Club.

► Campeonato Internacional AEW: Orange Cassidy vs. Jon Moxley

Es posible que, cuanto más defiende Orange el título, más cerca está no solo de perder el título, sino de quedar en el estante. No obstante, esto puede también ser una elegante puerta de salida para ir por el Campeonato Mundial. Dicho esto, es evidente que ningún reinado de título o racha invicta dura para siempre, y alguien va a derribar a Orange Cassidy en algún momento, y Jon Moxley es uno de los más opcionados gracias a su estatus de estrella. Moxley es el mismo tipo del que se había informado que se tomaría meses de vacaciones, pero se quedó durante el “sabático” más reciente de Punk, y ahora tenemos un «dejavú». ¿Ganar el Campeonato Internacional AEW podría ser un agradecimiento por sus esfuerzos desinteresados y por poner a la empresa en primer lugar y su bienestar en segundo lugar?. Es probable, más aún si esto lo convierte en el primer luchador de la historia de AEW en haber portado dos títulos a nivel individual.

Predicción: Jon Moxley.