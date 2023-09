Tony Khan: «Espero que Jade Cargill vuelva pronto»

Kris Statlander cuenta 99 días de reinado como Campeona TBS. Su defensa más reciente fue esta pasada noche, cuando retuvo el título ante Ruby Soho en All Out 2023. Fue la séptima después de haber vencido también a Mercedes Martínez, Marina Shafir, Lady Frost, Taya Valkyrie, Anna Jay y Nyla Rose. Así como también tras haberse coronado destronando a Jade Cargill en Double Or Nothing 2023. Mientras tanto, la ex monarca no solo no ha tenido una revancha sino que ha estado fuera de la programación de AEW.

► El regreso de Jade Cargill

E incluso se ha puesto en duda su regreso, como hacía en julio Dave Meltzer: «He escuchado algunas cosas, como que tal vez ella no vuelva, eso fue lo que se dijo, y es lo último que sabemos. Ella quería tomarse un tiempo libre, así que es como, ya sabes, a veces siento como si la hubieran empujado una y otra vez, pero nunca la incluyeron en los combates más importantes, y ahora se ha ido«. No obstante, en septiembre, Tony Khan ofrece información distinta sobre la luchadora en la conferencia del reciente PPV.

«Hablé recientemente con Jade. Con suerte, la veremos de regreso pronto. Tendremos que estar pendientes de cuándo y dónde podría aparecer Jade nuevamente en el mundo. Soy definitivamente un gran admirador de Jade; ella tuvo uno de los periodos más dominantes en la historia y fue detenida por Kris Statlander.»

En el pasado, Statlander también habló sobre la vuelta de Cargill: «Como mencioné anteriormente, estoy dispuesta a demostrar que mi victoria sobre ella no fue casualidad. Sé que hubo controversia en la segunda lucha, cuestionando si realmente había lanzado el desafío. Estoy dispuesta a aceptar cualquier desafío de cualquier persona, especialmente el suyo, y demostraré que mi victoria es legítima y que realmente soy la Campeona de TBS«. Si Jade vuelve, tiene que haber revancha por el título.